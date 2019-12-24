مضادات النظام الجوية تتصدى لهجوم جديد عبر طائرات مسيرة على مطار حماة العسكري

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تصدي مضادات النظام لهجوم جديد تعرض له مطار حماة العسكري ومنطقة جب رملة غرب حماة عبر طائرات مسيرة وذلك عند منتصف الليلة الفائتة،حيث كان المرصد السوري رصد يوم أمس الأول انفجارات سمع دويها في مطار حماة العسكري، نتيجة تصدي الدفاعات الجوية لأجسام غريبة يعتقد أنها “طائرات مسيرة” هاجمت المطار، كما رصد المرصد السوري مساء أمس أصوات انفجارات دوت في محيط مدينة جبلة بريف اللاذقية، حيث أكدت مصادر أن تلك الانفجارات ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية في القاعدة الروسية “حميميم” لأجسام غريبة يعتقد أنها “طائرات مسيرة” في سماء المنطقة.