تزامنا مع 110 ضربة جوية وتمهيد بري مكثف قوات النظام تحقق تقدمات جديدة بريف معرة النعمان وترفع تعداد المناطق التي سيطرت عليها منذ بدء العملية العسكرية إلى 46 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار القصف من الطائرات الحربية الروسية بالتزامن مع تقدمات قوات النظام في ريف معرة النعمان، حيث نفذت الطائرات الحربية الروسية 56 غارة استهدفت ريف معرة النعمان ومحاور ريف اللاذقية، كما ألقت الطائرات المروحية 26 برميلاً متفجر على محاور ريف اللاذقية، وريف معرة النعمان الشرقي، فيما نفذت الطائرات الحربية التابعة للنظام 28 غارة استهدفت ذات المناطق السابقة آنفة الذكر. أيضاً قصفت قوات النظام بأكثر من 400 قذيفة وصاروخ في المناطق التي تقدمت عليها اليوم. على صعيد متصل تواصل قوات النظام تقدمها في قرية الغدفة، عقب سيطرتها على بلدة جرجناز وتلمنس، مساء اليوم. وبذلك، تكون قوات النظام اقتربت من الأوتوستراد الدولي حلب-دمشق، الذي يمر من مدينة معرة النعمان، لتصبح المسافة الفاصلة عنه نحو 4 كيلومترات. ايضاً تقدمت قوات النظام على محور بلدة معصران شمالاً بعد سيطرتها على قرية بلقة، لتدور اشتباكات على المحاور الشرقية للبلدة، فيما تشهد بلدات معرشورين ومعرشمارين ومعرشمشة ومعصران الواقعة في ريف معرة النعمان الشرقي والشمالي الشرقي تمهيدا مدفعيا مكثفا.

وبذلك، يكون عدد القرى التي سيطرت عليها قوات النظام خلال الـ100 ساعة على بدء العملية العسكرية مساء الخميس 19 من الشهر الجاري، 46 منطقة، وهي: أم جلال وأم التوينة والخريبة والربيعة والشعرة وبرنان وسحال والفرجة وأبو حبة والرفة والسرج وحران والصيادي وتل الدم وقطرة وتل الشيخ والبريصة ومزرعة العلي والبرج والحراكي والمنظار وتحتايا والهلبة والقراطي وكرستنة والمعيصرونة وصقعية والتح والصرمان وأبو مكي ومعراتة وفعلول والحديثة وأبو دفنه وتقانة وجرجناز والمتراوة وخربة السروني والبستان والمعصرة وخربة أرنبة ومسيبتة وأبو شرجي وبلقة وتلمنس والغدفة. بالاضافة لمزارع صغيرة.

وفي السياق ذاته، ارتفع تعداد القتلى من قوات النظام منذ ما بعد منتصف الليل إلى 13، كما وثق المرصد السوري مقتل 26 عنصرًا مِن المجموعات الجهادية ممن قضوا في القصف والاشتباكات. ووثق “المرصد السوري” منذ بدء الهجوم البري، سقوط 259 قتيلا من الجانبين، وهم: 111 من قوات النظام والمليشيات الموالية لها، و148 مقاتلا بينهم 28 من الفصائل، بينما البقية من الجهاديين.

ومع سقوط المزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد من قتلوا منذُ اتفاق “بوتين-أردوغان” الأخير في 31 آب/أغسطس الفائت وحتى اليوم، يرتفع إلى 1186 شخصا، وهم 299 مدنيا بينهم 76 طفلا و60 مواطنة ممن قتلتهم طائرات النظام و”الضامن” الروسي بالإضافة للقصف والاستهدافات البرية، وهم: 130 بينهم 37 طفلا و22 مواطنة في القصف الجوي الروسي على ريفي إدلب وحماة، و19 بينهم 3 مواطنات و6 أطفال استشهدوا في البراميل المتفجرة من قبل الطائرات المروحية، و59 بينهم 7 أطفال و13 مواطنة استشهدوا في استهداف طائرات النظام الحربية، كما استشهد 77 شخصًا بينهم 20 مواطنة و21 طفلا في قصف بري نفذته قوات النظام، و14 مدنيا بينهم 5 أطفال ومواطنتان في قصف الفصائل على مناطق سيطرة قوات النظام بمدينة حلب وريفها وريف حماة، كما قتل في الفترة ذاتها 441 مقاتلا على الأقل جراء ضربات الروس والنظام الجوية والبرية وخلال اشتباكات معها، بينهم 314 من الجهاديين، بالإضافة لمقتل 446 عنصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في استهدافات وقصف وتفجيرات واشتباكات مع المجموعات الجهادية والفصائل.

وبذلك، يرتفع أيضاً عدد من قتلوا منذُ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة “خفض التصعيد” في 30 أبريل/نيسان الفائت وحتى اليوم، إلى 5287 شخص، وهم: 1344 مدنيا، بينهم 336 طفل و246 مواطنة ممن قتلتهم طائرات النظام و”الضامن” الروسي، بالإضافة للقصف والاستهدافات البرية، وهم:356 بينهم 81 طفلا و65 مواطنة و9 من الدفاع المدني و6 من منظومة الإسعاف في القصف الجوي الروسي على ريفي إدلب وحماة، و107 بينهم 22 مواطنة و21 طفلا استشهدوا في البراميل المتفجرة من قبل الطائرات المروحية، و596 بينهم 162 طفلا و103 مواطنة و5 عناصر من فرق الإنقاذ استشهدوا في استهداف طائرات النظام الحربية. كما استشهد 191 شخصا، بينهم 40 مواطنة و41 طفلا في قصف بري نفذته قوات النظام، و94 مدنيا بينهم 31 طفلا و16 مواطنة في قصف الفصائل على السقيلبية وقمحانة والرصيف والعزيزية وكرناز وجورين ومخيم النيرب وأحياء بمدينة حلب وريفها الجنوبي، كما قتل في الفترة ذاتها 2106 مقاتلًا على الأقل جراء ضربات الروس والنظام الجوية والبرية وخلال اشتباكات معها، بينهم 1401 من الجهاديين، بالإضافة إلى مقتل 1837 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في استهدافات وقصف وتفجيرات واشتباكات مع المجموعات الجهادية والفصائل.

كما وثَّق “المرصد السوري”، خلال الفترة الممتدة من 15 شباط/فبراير 2019 تاريخ اجتماع “روحاني – أردوغان – بوتين” وحتى اليوم، استشهاد ومصرع ومقتل5813 شخصًا في مناطق الهدنة الروسية – التركية، وهم:1627 مدنيا بينهم 417 طفلا و310 مواطنة، قضوا في القصف الجوي الروسي والقصف الصاروخي من قبل قوات النظام والفصائل، ومن ضمن حصيلة المدنيين، و120 بينهم 34 طفلا و20 مواطنة استشهدوا بسقوط قذائف أطلقتها الفصائل على مناطق تخضع لسيطرة قوات النظام، و2192 مقاتلاً قضوا في ظروف مختلفة ضمن المنطقة منزوعة السلاح منذ اتفاق بوتين – أردوغان، من ضمنهم 1433 مقاتلاً من “الجهاديين”،و1994 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

ووثق “المرصد السوري” كذلك، منذ بدء الاتفاق الروسي – التركي، استشهاد ومصرع ومقتل 6047 شخصاً خلال تطبيق اتفاق بوتين – أردوغان، وهم: 1710 بينهم 446 طفلًا و324 مواطنة عدد الشهداء في القصف من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها واستهدافات نارية وقصف من الطائرات الحربية، ومن ضمنهم 121 شخصاً، بينهم 34 طفلا و21 مواطنة استشهدوا وقضوا بسقوط قذائف أطلقتها الفصائل، و2259 مقاتل قضوا وقتلوا في ظروف مختلفة ضمن المنطقة منزوعة السلاح منذ اتفاق بوتين – أردوغان، من ضمنهم1537 مقاتلاً من الجهاديين، و 2078 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.