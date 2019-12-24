حالها كحال جميع المناطق التي يتقدم إليها.. جراد “جيش الوطن” يعفِّش جرجناز وقرى أخرى بريف معرة النعمان

لا يلبث أن يسيطر “النظام السوري” على منطقة ما في سوريا، حيث يتسابق “جراد جيش الوطن” إلى تعفيش ونهب ممتلكات المدنيين، أو ما تبقى منها إن صح التعبير، بعد أن دمرت طائرات النظام و”الضامن” الروسي الممتلكات العامة والخاصة، المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد قيام ما يعرف بـ “الفرقة 25” ضمن قوات النظام ولواء القدس الفلسطيني، بنهب وسرقة وتعفيش المنازل والمحال التجارية في بلدة جرجناز على الرغم من مضي أقل من 16 ساعة عن السيطرة على البلدة، كما لم تسلم مناطق أخرى سيطرت عليها قوات النظام خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة بريف معرة النعمان من عمليات التعفيش، إلا أن بقية المناطق فارغة بشكل شبه كامل إما نتيجة تدميرها عبر القصف الجوي والبري الهائل، أو جرى إفراغها من قبل سكانها أثناء عملية النزوح، فيما كان المرصد السوري أشار في الثالث من شهر سبتمبر/أيلول الفائت، إلى استمرار عمليات تعفيش ممتلكات المواطنين في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، أو ما تبقى من ممتلكات للمدنيين هناك بعد أن دمرت طائرات النظام والروس أكثر من نصفها، حيث لا يزال “جراد جيش الوطن” يسرق المحال التجارية والمنازل والأراضي، بعد تهجير أهل المدنية بفعل العمليات العسكرية، لم تمضي 24 ساعة على استكمال قوات النظام والمليشيات الموالية لها الانتشار في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، إلا وكان “جراد جيش الوطن” يتسابق على “تعفيش” ممتلكات المدنيين أو ما تبقى منها بعد أن دمرت المنازل والمحال التجارية والمرافق العامة الطائرات الروسية وطائرات النظام السوري