الطائرات الروسية تستهدف مدرسة تأوي نازحين بأطراف سراقب وتقتل 4 مواطنين بينهم طفلين.. والفصائل ومجموعات جهادية تستعيد السيطرة على تلمنس والغدفة

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد 4 مواطنين نازحين على الأقل بينهم سيدة وطفلين اثنين، وذلك جراء قصف جوي نفذته طائرات حربية روسية استهدف مدرسة تضم نازحين في قرية جوباس بأطراف بلدة سراقب في ريف إدلب الشرقي، كما شنت الطائرات الروسية غارات على سراقب ومحيطها، فيما رصد المرصد السوري استرجاع الفصائل ومجموعات جهادية لبلدة تلمنس وقرية الغدفة جنوب شرق إدلب بعد ساعات من سيطرت قوات النظام عليها، فيما تجري الآن عمليات قصف مكثف بشكل متبادل بين الجانبين على محاور تلمنس والبرسة ومعرشمارين ومعرشمشة ومعرشورين، ونشر المرصد السوري خلال الساعات الفائتة، أن قوات النظام اقتربت من الأوتوستراد الدولي حلب-دمشق، الذي يمر من مدينة معرة النعمان، لتصبح المسافة الفاصلة عنه نحو 4 كيلومترات.