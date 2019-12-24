على بعد نحو 1 كلم من اتستراد دمشق – حلب الدولي.. 8 شهداء بينهم 5 أطفال في مجزرة نفذتها الطائرات الروسية باستهدافها مدرسة للنازحين في قرية جوباس

24 ديسمبر,2019
أقل من دقيقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان لحقوق الإنسان مجزرة جديدة ارتكبتها طائرات “الضامن” الروسي باستهدافها قرية جوباس بأطراف سراقب شرق إدلب، حيث ارتفع إلى 8 بينهم 5 أطفال ومواطنة تعداد المدنيين النازحيين الذين استشهدوا بالقصف الجوي الروسي على مدرسة تأوي نازحين في القرية الواقعة على بعد 1 كلم غرب اتستراد دمشق – حلب الدولي، وعدد الشهداء مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، ورصد المرصد السوري منذ قليل غارات نفذتها طائرات حربية روسية على سراقب ومحيطها، فيما رصد المرصد السوري استرجاع الفصائل ومجموعات جهادية لبلدة تلمنس وقرية الغدفة جنوب شرق إدلب بعد ساعات من سيطرت قوات النظام عليها، فيما تجري الآن عمليات قصف مكثف بشكل متبادل بين الجانبين على محاور تلمنس والبرسة ومعرشمارين ومعرشمشة ومعرشورين، ونشر المرصد السوري خلال الساعات الفائتة، أن قوات النظام اقتربت من الأوتوستراد الدولي حلب-دمشق، الذي يمر من مدينة معرة النعمان، لتصبح المسافة الفاصلة عنه نحو 4 كيلومترات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

24 ديسمبر,2019

مخابرات النظام تعتقل قيادي سابق بفصائل المعارضة مقرب من “حزب الله اللبناني” في محافظة درعا

المرصد السوري لحقوق الانسان - درعا صورة ارشيفية
24 ديسمبر,2019

مقتل قيادي سابق في فصائل المعارضة من أصحاب التسويات بانفجار عبوة ناسفة بمدينة درعا

24 ديسمبر,2019

وسط استمرار الصمت الدولي اتجاه الكارثة الإنسانية.. أكثر من 3000 مدني ينزحون من بلدة سراقب نحو المجهول خلال الـ 24 ساعة الفائتة

24 ديسمبر,2019

المجموعات الجهادية والفصائل تواصل هجومها المعاكس بريف معرة النعمان وتستعيد السيطرة على مزيد من المناطق بعد ساعات من تقدم النظام إليها