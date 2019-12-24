على بعد نحو 1 كلم من اتستراد دمشق – حلب الدولي.. 8 شهداء بينهم 5 أطفال في مجزرة نفذتها الطائرات الروسية باستهدافها مدرسة للنازحين في قرية جوباس

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان لحقوق الإنسان مجزرة جديدة ارتكبتها طائرات “الضامن” الروسي باستهدافها قرية جوباس بأطراف سراقب شرق إدلب، حيث ارتفع إلى 8 بينهم 5 أطفال ومواطنة تعداد المدنيين النازحيين الذين استشهدوا بالقصف الجوي الروسي على مدرسة تأوي نازحين في القرية الواقعة على بعد 1 كلم غرب اتستراد دمشق – حلب الدولي، وعدد الشهداء مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، ورصد المرصد السوري منذ قليل غارات نفذتها طائرات حربية روسية على سراقب ومحيطها، فيما رصد المرصد السوري استرجاع الفصائل ومجموعات جهادية لبلدة تلمنس وقرية الغدفة جنوب شرق إدلب بعد ساعات من سيطرت قوات النظام عليها، فيما تجري الآن عمليات قصف مكثف بشكل متبادل بين الجانبين على محاور تلمنس والبرسة ومعرشمارين ومعرشمشة ومعرشورين، ونشر المرصد السوري خلال الساعات الفائتة، أن قوات النظام اقتربت من الأوتوستراد الدولي حلب-دمشق، الذي يمر من مدينة معرة النعمان، لتصبح المسافة الفاصلة عنه نحو 4 كيلومترات.