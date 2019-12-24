قوات النظام تداهم مناطق بريف درعا الشرقي وتشن حملة اعتقال وسط عمليات سلب ونهب لمنازل المدنيين

24 ديسمبر,2019
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محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: أبلغت مصادر موثوقة “المرصد السوري” أن “مخابرات النظام” داهمت بلدتي صيدا والغارية الشرقية في ريف درعا، واعتقلت عدد من المواطنين بعد ما قامت بمداهمة منازلهم، ووفقاً لمعلومات “المرصد السوري” فإن عناصر النظام أقدموا على سرقة وتخريب محتويات المنازل التي قاموا بمداهمتها، وكان المرصد السوري رصد يوم أمس مظاهرة في مدينة طفس بريف درعا الغربي، تضامناً مع أهالي محافظة إدلب، حيث طالب المتظاهرون بوقف القصف العملية العسكرية هناك.

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