مدير “المرصد السوري”:: 8 شهداء مدنيين بينهم أطفال حصيلة القصف من طائرات روسية على مدرسة تأوي نازحين في قرية جوباس الواقع غرب الاتستراد حلب – دمشق الدولي الذي وضعته قوات النظام وروسيا نصب أعينها

24 ديسمبر,2019
أقل من دقيقة

مدير “المرصد السوري”:: 8 شهداء مدنيين بينهم أطفال حصيلة القصف من طائرات روسية على مدرسة تأوي نازحين في قرية جوباس الواقع غرب الاتستراد حلب – دمشق الدولي الذي وضعته قوات النظام وروسيا نصب أعينها، وبذلك يرتفع عدد الشهداء المدنيين منذ التصعيد الأكبر على ريف إدلب في 17 ديسمبر/كانون الأول وحتى الآن إلى 78، بينهم نحو 30 طفل ومواطنة، بالمقابل هناك أكثر من 40 ألف مدني أجبروا خلال الفترة ذاتها من من مناطق تقع في معرة النعمان وريفها ومدينة سراقب وريفها، تصعيد كبير من قبل الروس والنظام مكنت قوات النظام وبدعم روسي من السيطرة على 44 قرية وبلدة، تقع شرق وجنوب معرة النعمان، وباتت هذه القوات على مسافة نحو 4 كيلو مترات من الاتستراد الدولي حلب – اللاذقية ومدينة معرة النعمان.

 

مدير "المرصد السوري":: 8 شهداء مدنيين بينهم أطفال حصيلة القصف من طائرات روسية على مدرسة تأوي نازحين في قرية جوباس

مدير "المرصد السوري":: 8 شهداء مدنيين بينهم أطفال حصيلة القصف من طائرات روسية على مدرسة تأوي نازحين في قرية جوباس الواقع غرب الاتستراد حلب – دمشق الدولي الذي وضعته قوات النظام وروسيا نصب أعينها، وبذلك يرتفع عدد الشهداء المدنيين منذ التصعيد الأكبر على ريف إدلب في 17 ديسمبر/كانون الأول وحتى الآن إلى 78، بينهم نحو 30 طفل ومواطنة، بالمقابل هناك أكثر من 40 ألف مدني أجبروا خلال الفترة ذاتها من من مناطق تقع في معرة النعمان وريفها ومدينة سراقب وريفها، تصعيد كبير من قبل الروس والنظام مكنت قوات النظام وبدعم روسي من السيطرة على 44 قرية وبلدة، تقع شرق وجنوب معرة النعمان، وباتت هذه القوات على مسافة نحو 4 كيلو مترات من الاتستراد الدولي حلب – اللاذقية ومدينة معرة النعمان.

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Tuesday, December 24, 2019

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

22 ديسمبر,2019

مدير “المرصد السوري”: نقطة المراقبة التركية في “الصرمان” باتت شبه مُحاصرة

22 ديسمبر,2019

مدير “المرصد السوري”:: قرى وبلدات ريفي سراقب ومعرة النعمان تشهد نزوحاً إلى المناطق الأكثر أمناً، في ظل فصل الشتاء والبرد القارس كما أنه لم يبق في إدلب مكان يأوي هذه الأعداد الهائلة من النازحين

22 ديسمبر,2019

مدير “المرصد السوري” :: القضية هي عملية تهجير تحت أنظار نقاط المراقبة التركية في منطقة “خفض التصعيد”

22 ديسمبر,2019

مدير “المرصد السوري” :: هناك اتفاق روسي_ تركي، على تقييد المساعدات