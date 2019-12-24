مدير “المرصد السوري”:: 8 شهداء مدنيين بينهم أطفال حصيلة القصف من طائرات روسية على مدرسة تأوي نازحين في قرية جوباس الواقع غرب الاتستراد حلب – دمشق الدولي الذي وضعته قوات النظام وروسيا نصب أعينها، وبذلك يرتفع عدد الشهداء المدنيين منذ التصعيد الأكبر على ريف إدلب في 17 ديسمبر/كانون الأول وحتى الآن إلى 78، بينهم نحو 30 طفل ومواطنة، بالمقابل هناك أكثر من 40 ألف مدني أجبروا خلال الفترة ذاتها من من مناطق تقع في معرة النعمان وريفها ومدينة سراقب وريفها، تصعيد كبير من قبل الروس والنظام مكنت قوات النظام وبدعم روسي من السيطرة على 44 قرية وبلدة، تقع شرق وجنوب معرة النعمان، وباتت هذه القوات على مسافة نحو 4 كيلو مترات من الاتستراد الدولي حلب – اللاذقية ومدينة معرة النعمان.