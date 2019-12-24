في إطار استمرار نشاطه المتصاعد بالبادية السورية.. تنظيم “الدولة الإسلامية” يهاجم ويستهدف قوات النظام في ريف دير الزور متسبباً بمقتل وإصابة 21 عنصراً على الأقل

يواصل تنظيم “الدولة الإسلامية نشاطه المتصاعد في البادية السورية موقعاً مزيد من الخسائر البشرية الفادحة في صفوف قوات النظام والمليشيات الموالية لها، حيث رصد المرصد السوري هجوم جديد نفذه عناصر التنظيم فجر اليوم الثلاثاء على مواقع “الفرقة السابعة عشر مشاة” في صفوف قوات النظام وذلك ببادية دير الزور، ما أدى لمقتل 8 عناصر على الأقل بالإضافة لإصابة 11 آخرين بجراح متفاوتة، وفي السياق ذاته وثق المرصد السوري مقتل عنصرين من قوات النظام جراء انفجار لغم زرعه تنظيم “الدولة الإسلامية” في بادية الشولا بريف دير الزور، وبذلك ترتفع حصيلة الخسائر البشرية منذ أواخر شهر آذار الفائت، حيث وثق المرصد السوري خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار وحتى اليوم، مقتل ما لا يقل عن 302 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ37 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز جراء هجمات التنظيم، فيما وثق المرصد مقتل 103 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، ممن قتلوا خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.