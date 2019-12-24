المجموعات الجهادية والفصائل تواصل هجومها المعاكس بريف معرة النعمان وتستعيد السيطرة على مزيد من المناطق بعد ساعات من تقدم النظام إليها

تواصل المجموعات الجهادية والفصائل هجومها المعاكس على المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام خلال الساعات الفائتة بريف إدلب الجنوبي الشرقي، إذ تستمر الاشتباكات العنيفة بين الطرفين، تترافق مع قصف مكثف ومتبادل، ورصد المرصد السوري معاودة الفصائل والجهاديين السيطرة على كل من الغدفة والبرسة وتلمنس منذ بدء هجوم المعاكس مع ساعات الصباح الأولى، فيما تسعى جاهدة لاستعادة السيطرة على جرجناز وفروان، ووثق المرصد السوري خسائر بشرية بين الجانبين من ما بعد منتصف الليل وحتى اللحظة، حيث قتل 11 عنصراً من قوات النظام والمليشيات الموالية لها، في حين قتل 7 مقاتلين من الفصائل والجهاديين، وبذلك يرتفع تعداد القتلى بين الطرفين منذ بدء الهجوم البري مساء الخميس الـ 19 من الشهر الجاري إلى 277، وهم: 122 من قوات النظام والمليشيات الموالية لها، و155 مقاتلا بينهم 29 من الفصائل، بينما البقية من الجهاديين.