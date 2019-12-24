وسط استمرار الصمت الدولي اتجاه الكارثة الإنسانية.. أكثر من 3000 مدني ينزحون من بلدة سراقب نحو المجهول خلال الـ 24 ساعة الفائتة

تتواصل الكارثة الإنسانية لأهالي منطقة معرة النعمان وسراقب بريفي إدلب الجنوبي الشرقي والشرقي، عبر استمرار نزوح المدنيين بأعداد هائلة بفعل العمليات العسكرية لقوات النظام و”الضامن” الروسي، دون أي ردة فعل من “الضامن” التركي أو المجتمع الدولي، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان نزوح أكثر من 3000 شخص من بلدة سراقب بريف إدلب الشرقي خلال الـ 24 ساعة الفائتة، في ظل استمرار النزوح حتى اللحظة تخوفاً من هجوم مرتقب لقوات النظام على البلدة، حيث تتم عملية النزوح إلى الحدود مع لواء اسكندرون في الشمال الإدلبي، وإلى منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، وبذلك يرتفع عدد النازحين منذ مطلع الشهر الجاري لأكثر من 103 آلاف مدني، وجرت عملية النزوح من ريف معرة النعمان الشرقي (القرى الممتدة من أم جلال حتى معصران ومن معرة النعمان حتى محيط أبو الضهور)، بالإضافة لبلدات وقرى جبل الزاوية جنوب مدينة إدلب، وقرى واقعة شرق بلدة سراقب بالقطاع الشرقي من الريف الإدلبي.