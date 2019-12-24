مقتل قيادي سابق في فصائل المعارضة من أصحاب التسويات بانفجار عبوة ناسفة بمدينة درعا

محافظة درعا – المرصد السوري:: سُمع دوي انفجار في مدينة درعا تبين أنه ناجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون في حي المنشية وسط المدينة، انفجرت لحظة مرور سيارة قيادي سابق في فصيل “شباب السنة” ممن أجروا “تسويات” وانضم لصفوف “الأمن العسكري”، ماتسبب بمقتل القيادي ومرافقه بالإضافة لإصابة اثنين آخرين من مرافقيه. وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 221، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 158، وهم: 24 مدنيين بينهم 3 مواطنات وطفلين، إضافة إلى 82 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و29 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و16 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.