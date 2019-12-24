مخابرات النظام تعتقل قيادي سابق بفصائل المعارضة مقرب من “حزب الله اللبناني” في محافظة درعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: علم “المرصد السوري” أن مخابرات النظام اعتقلت قيادي سابق في فصائل المعارضة ممن كانوا ضمن “تجمع العمري” قبل أن يجري “تسوية أمنية”، ووفقاً لمصادر “المرصد السوري” فإن القيادي مقرب من “حزب الله اللبناني” حيث جرى اعتقاله من قبل مخابرات النظام في منطقة اللجاة دون توضيح أسباب ودوافع الاعتقال، وفي سياق متصل أبلغت مصادر موثوقة “المرصد السوري” أن “مخابرات النظام” داهمت بلدتي صيدا والغارية الشرقية في ريف درعا، واعتقلت عددا من المواطنين بعد ما قامت بمداهمة منازلهم، ووفقاً لمعلومات “المرصد السوري” فإن عناصر النظام أقدموا على سرقة وتخريب محتويات المنازل التي قاموا بمداهمتها.