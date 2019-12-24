مدير المرصد السوري:: القصف الجوي مستمر بكثافة من قبل طيران النظام والروس على محيط معرة النعمان ومنطقة سراقب، وشاهدنا اليوم الطائرات الروسية تقصف مدرسة تأوي نازحين جنوب سراقب وترتكب مجزرة راح ضحيتها 8 شهداء على الأقل بينهم 5 أطفال، وهذا التصعيد بدء منذ أسبوع واستشهد خلاله ما لا يقل عن 80 مدني سوري بينهم 32 طفل ومواطنة، وأعداد النازحين وصلت خلال الأيام القليلة الفائتة إلى 44 ألف، لترتفع أعداد النازحين منذ مطلع الشهر وحتى اللحظة إلى ما لا يقل عن 100 ألف نازح.

مدير المرصد السوري:: القصف الجوي مستمر بكثافة من قبل طيران النظام والروس على محيط معرة النعمان ومنطقة سراقب مدير المرصد السوري:: القصف الجوي مستمر بكثافة من قبل طيران النظام والروس على محيط معرة النعمان ومنطقة سراقب، وشاهدنا اليوم الطائرات الروسية تقصف مدرسة تأوي نازحين جنوب سراقب وترتكب مجزرة راح ضحيتها 8 شهداء على الأقل بينهم 5 أطفال، وهذا التصعيد بدء منذ أسبوع واستشهد خلاله ما لا يقل عن 80 مدني سوري بينهم 32 طفل ومواطنة، وأعداد النازحين وصلت خلال الأيام القليلة الفائتة إلى 44 ألف، لترتفع أعداد النازحين منذ مطلع الشهر وحتى اللحظة إلى ما لا يقل عن 100 ألف نازح. Posted by ‎المرصد السوري‎ on Tuesday, December 24, 2019