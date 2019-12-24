المزيد من الخسائر البشرية يرفع تعداد شهداء مجزرة جوباس إلى 10 نازحين أكثر من نصفهم أطفال

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مزيداً من الخسائر البشرية جراء القصف الجوي الروسي على قرية جوباس بريف إدلب الشرقي، حيث ارتفع إلى 10 بينهم مواطنتين و6 أطفال تعداد المدنيين النازحين الذين استشهدوا بالقصف الجوي الروسي على مدرسة تأوي نازحين في القرية الواقعة على بعد 1 كلم غرب اتستراد دمشق – حلب الدولي، وعدد الشهداء مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، على صعيد متصل تستمر المعارك بوتيرة عنيفة بين الفصائل ومجموعات جهادية من جانب، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب آخر، حيث يسعى الأول لاستعادة مزيد من المناطق بينما يسعى الأخير إلى تحقيق تقدمات جديدة تمكنه من الاقتراب أكثر فأكثر من اتستراد دمشق – حلب الدولي، فيما كانت هيئة تحرير الشام استهدفت بعربة مفخخة يقودها انتحاري بلدة جرجناز الخاضعة لسيطرة قوات النظام ما أدى لقتلى وجرحى، إذ ارتفع إلى 19 تعداد قتلى قوات النظام والمسلحين الموالين لها ممن قضوا بالتفجير والاشتباكات منذ ما بعد منتصف الليل، كما ارتفع تعداد المقاتلين الذين قتلوا اليوم إلى 13، وبذلك يرتفع تعداد القتلى بين الطرفين منذ بدء الهجوم البري مساء الخميس الـ 19 من الشهر الجاري إلى 291، وهم: 130 من قوات النظام والمليشيات الموالية لها، و161 مقاتلا بينهم 29 من الفصائل، بينما البقية من الجهاديين.

رابط الدقة العالية لخريطة توزع القوى والصراع في ريف إدلب