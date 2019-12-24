الفلتان الأمني يتواصل ضمن مناطق نفوذ قسد بريف دير الزور عبر عمليتي اغتيال أودت بحياة مدنيين اثنين

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: لاتزال المناطق الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” تشهد تصاعداً بالفلتان الأمني، حيث رصد “المرصد السوري” عملية اغتيال في قرية الحوايج طالت مواطنا جراء قيام مسلحين مجهولين بإطلاق النار عليه بشكل مباشر وهو من أبناء بلدة ذيبان في ريف دير الزور الشرقي، كما استشهد مواطن آخر جراء إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في قرية الصعوة بريف دير الزور الغربي، حيث يعمل المواطن كحارس على حراقات النفط المتواجدة في بادية القرية.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات هي حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب، والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 412 شخص، حيث رصد “المرصد السوري” اغتيال هذه الخلايا لـ131 مدنيا، من بينهم 6 أطفال و5 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 277 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.