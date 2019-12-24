مدير المرصد السوري:: النظام السوري وحليفه الروسي يواصلان عملياتهما العسكرية بشكل متصاعد في ظل ليس الصمت الدولي بل النفاق الدولي إن صح التعبير، فالكارثة الإنسانية متواصلة بشكل متصاعد، الأمر لا يحتاج فقط إلى تنديد والحديث عن وقف العمليات العسكرية، وشاهدنا اليوم كيف تلاحق الطائرات الروسية النازحين وتقتلهم في مجزرة جديدة لها راح ضحيتها 10 شهداء بينهم 6 أطفال بقصف استهدف مدرسة تأوي النازحين جنوب سراقب على مقربة من اتستراد دمشق – حلب الدولي الذي تستميت قوات النظام بالسيطرة عليه بدعم روسي كامل، ونتحدث عن نزوح أكثر من 100 نازح منذ بداية الشهر الجاري أكثر من نصفهم نزحوا على مدار الأسبوع الفائت، والنزوح يتم نحو المجهول بحثاً عن مناطق أمنة سواء عند الحدود مع لواء اسكندرون أو ريف إدلب الشمالي وبعضهم يحاول الوصول إلى مناطق الاحتلال التركي في عفرين، تركيا تتحدث إعلامياً عن إدلب لكن هي فعلياً منشغلة بنقل مقاتلين سوريين إلى ليبيا بغية الذهاب مع القوات التركية.

النظام السوري وحليفه الروسي يواصلان عملياتهما العسكرية بشكل متصاعد في ظل ليس الصمت الدولي بل النفاق الدولي إن صح التعبير مدير المرصد السوري:: النظام السوري وحليفه الروسي يواصلان عملياتهما العسكرية بشكل متصاعد في ظل ليس الصمت الدولي بل النفاق الدولي إن صح التعبير، فالكارثة الإنسانية متواصلة بشكل متصاعد، الأمر لا يحتاج فقط إلى تنديد والحديث عن وقف العمليات العسكرية، وشاهدنا اليوم كيف تلاحق الطائرات الروسية النازحين وتقتلهم في مجزرة جديدة لها راح ضحيتها 10 شهداء بينهم 6 أطفال بقصف استهدف مدرسة تأوي النازحين جنوب سراقب على مقربة من اتستراد دمشق – حلب الدولي الذي تستميت قوات النظام بالسيطرة عليه بدعم روسي كامل، ونتحدث عن نزوح أكثر من 100 نازح منذ بداية الشهر الجاري أكثر من نصفهم نزحوا على مدار الأسبوع الفائت، والنزوح يتم نحو المجهول بحثاً عن مناطق أمنة سواء عند الحدود مع لواء اسكندرون أو ريف إدلب الشمالي وبعضهم يحاول الوصول إلى مناطق الاحتلال التركي في عفرين، تركيا تتحدث إعلامياً عن إدلب لكن هي فعلياً منشغلة بنقل مقاتلين سوريين إلى ليبيا بغية الذهاب مع القوات التركية. Posted by ‎المرصد السوري‎ on Tuesday, December 24, 2019