المرصد السوري لحقوق الانسان: مقتل ثمانية مدنيين بينهم 5 أطفال بغارات روسية على إدلب

قتل ثمانية مدنيين على الأقل بينهم خمسة أطفال نتيجة غارات جوية روسية استهدفت قرية في شمال غربي سوريا تؤوي نازحين، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد، إن الغارات استهدفت قرية جوباس على أطراف بلدة سراقب في ريف إدلب الشرقي وأن القتلى نازحون لجأوا إلى قرية المدرسة ونواحيها.

ونشر المرصد السوري خلال الساعات الفائتة، أن قوات النظام اقتربت من الأوتوستراد الدولي حلب – دمشق، الذي يمر من مدينة معرة النعمان، لتصبح المسافة الفاصلة عنه نحو 4 كيلومترات.

وحاصرت قوات تابعة للنظام السوري، أول من أمس (الأحد)، النقطة التركية في بلدة الصرمان شرق معرة النعمان بريف محافظة إدلب. وفق ما نقلت وسائل إعلام عن مصدر عسكري في جيش النظام.

وكانت قوات النظام السوري قد استعادت السيطرة على عشرات البلدات والقرى في محافظة إدلب في شمال غربي سوريا من قبضة الفصائل المسلحة بعد أيام من المعارك العنيفة، ما أثار موجة نزوح كبيرة لآلاف المدنيين، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويجعل التقدم الأخير لقوات النظام وحليفتها الروسية على مقربة من السيطرة على أكبر تجمع سكاني في آخر معاقل المعارضة في سوريا.

المصدر:الشرق الاوسط