المرصد السوري لحقوق الانسان: مقتل 8 مدنيين في قصف روسي لمدرسة تأوي نازحين شرق إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بمقتل ثمانية مدنيين بينهم خمسة أطفال في قصف روسي استهدف مدرسة تأوي نازحين في قرية جوباس بأطراف سراقب شرق إدلب.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له، في بيان صحافي اليوم، إن القرية التي استهدفها القصف تقع على بعد كيلو متر غرب أوتوستراد دمشق – حلب الدولي.

وأشار إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، لافتا إلى استرجاع فصائل المعارضة لبلدة تلمنس وقرية الغدفة جنوب شرق إدلب بعد ساعات من سيطرة قوات النظام عليهما.

وأوضح المرصد أن عمليات قصف مكثف بشكل متبادل تجري حاليا بين الجانبين على محاور تلمنس والبرسة ومعرشمارين ومعرشمشة ومعرشورين، لافتا أن قوات النظام اقتربت من الأوتوستراد الدولي حلب-دمشق، الذي يمر من مدينة معرة النعمان، لتصبح المسافة الفاصلة عنه نحو 4 كيلومترات.

المصدر:القدس العربي