المرصد السوري لحقوق الانسان: مقتل 8 مدنيين في قصف روسي لمدرسة تأوي نازحين شرق إدلب

24 ديسمبر,2019
أقل من دقيقة
معرة النعمان بعد قصفها من قوات النظام قبل يومين
معرة النعمان بعد قصفها من قوات النظام قبل يومين

 أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بمقتل ثمانية مدنيين بينهم خمسة أطفال في قصف روسي استهدف مدرسة تأوي نازحين في قرية جوباس بأطراف سراقب شرق إدلب.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له، في بيان صحافي اليوم، إن القرية التي استهدفها القصف تقع على بعد كيلو متر غرب أوتوستراد دمشق – حلب الدولي.

وأشار إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، لافتا إلى استرجاع فصائل المعارضة لبلدة تلمنس وقرية الغدفة جنوب شرق إدلب بعد ساعات من سيطرة قوات النظام عليهما.

وأوضح المرصد أن عمليات قصف مكثف بشكل متبادل تجري حاليا بين الجانبين على محاور تلمنس والبرسة ومعرشمارين ومعرشمشة ومعرشورين، لافتا أن قوات النظام اقتربت من الأوتوستراد الدولي حلب-دمشق، الذي يمر من مدينة معرة النعمان، لتصبح المسافة الفاصلة عنه نحو 4 كيلومترات.

المصدر:القدس العربي

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

معرة النعمان بعد قصفها من قوات النظام قبل يومين
24 ديسمبر,2019

المرصد السوري لحقوق الانسان :قوات النظام السوري تتقدم في إدلب وتحاصر نقطة مراقبة تركية

المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 8 مدنيين في غارات جوية روسية على إدلب
24 ديسمبر,2019

المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 8 مدنيين بينهم 5 اطفال في قصف روسي

24 ديسمبر,2019

المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 8 مدنيين بينهم 5 أطفال في غارات جوية روسية على إدلب

المرصد السوري لحقوق الانسان:معارك عنيفة بين قوات النظام والمعارضة في ريف إدلب
24 ديسمبر,2019

المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل ثمانية مدنيين بينهم خمسة أطفال في غارات جوية روسية على إدلب