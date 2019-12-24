المدنيون بين مطرقة الروس والنظام وسندان "أردوغان" والحكومة التركية.. وما بين الضامنين "الروسي" و"التركي" هناك عشرات الآلاف من المشردين

مدير "المرصد السوري": المدنيون بين مطرقة الروس والنظام وسندان "أردوغان" والحكومة التركية.. وما بين الضامنين "الروسي" و"التركي" هناك عشرات الآلاف من المشردين وهناك 10 شهداء مدنيين بينهم 6 أطفال بين النازحين.. وهناك الآلاف بدأوا موجة نزوح جديدة من "سراقب" وهم أساسا كانوا نازحين من شرق المدينة إليها.. من يبحث عن ملاذ آمن لم يجده.. الاستهداف ليس في شرق طريق حلب-دمشق الدولي وحده وقرية "جوباس" تقع في الغرب من الطريق.. وعين روسيا على الطريق الذي يعد العصب الاقتصادي الذي تستميت روسيا للسيطرة عليه بغض النظر عن المدنيين.. نتحدث عن أكثر من 100 ألف مدني مشرد منذ بداية الشهر وأكثر من 50 ألف نازح منذ الثلاثاء الماضي نتيجة التصعيد العسكري والروسي والنظام.. النظام سيطر على 43 قرية.. وتلك المساحة التي سيطر عليها في أسبوع تعادل المساحة التي سيطر عليها في أشهر في ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي في ظل صمت المجتمع الدولي.. الشهداء الـ10 سقطوا نتيجة الغارات الروسية.. ونؤكد أن النظام والروس يستهدفون المدنيين من أجل دفعهم للنزوح من هذه المناطق.. منذ الثلاثاء الماضي وحتى الآن هناك 80 شهيد مدني في قصف للطائرات الروسية وطائرات النظام.. وكثير ممن قتلوا معارضين لـ"هيئة تحرير الشام" القريبة بصورة أو بأخرى للحكومة التركية.. كنا نتوقع أن يقنع الأتراك الروس بوقف القصف ولكن "أردوغان" التاجر قبض ثمن ما يجري عبر تسليمه المنطقة بين رأس العين وتل أبيض

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Tuesday, December 24, 2019