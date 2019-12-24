المرصد السوري لحقوق الانسان:قوات النظام تحقق تقدمات جديدة بريف معرة النعمان وترفع تعداد المناطق التي استعادتها

تصعد القوات الحكومية السورية من عملياتها العسكرية في ريف ادلب , وتستعيد المزيد من المناطق من المجاميع الجهادية والمتطرفة الموالية لاردوغان ,وسط قصف مكثف من قبل الطائرات الحربية الروسية والسورية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان انه رصد استمرار القصف من الطائرات الحربية الروسية بالتزامن مع تقدمات قوات النظام في ريف معرة النعمان، حيث نفذت الطائرات الحربية الروسية 56 غارة استهدفت ريف معرة النعمان ومحاور ريف اللاذقية، كما ألقت الطائرات المروحية 26 برميلاً متفجر على محاور ريف اللاذقية، وريف معرة النعمان الشرقي، فيما نفذت الطائرات الحربية التابعة للنظام 28 غارة استهدفت ذات المناطق السابقة آنفة الذكر. أيضاً قصفت قوات النظام بأكثر من 400 قذيفة وصاروخ في المناطق التي تقدمت عليها اليوم. على صعيد متصل تواصل قوات النظام تقدمها في قرية الغدفة، عقب سيطرتها على بلدة جرجناز وتلمنس، مساء اليوم. وبذلك، تكون قوات النظام اقتربت من الأوتوستراد الدولي حلب-دمشق، الذي يمر من مدينة معرة النعمان، لتصبح المسافة الفاصلة عنه نحو 4 كيلومترات. ايضاً تقدمت قوات النظام على محور بلدة معصران شمالاً بعد سيطرتها على قرية بلقة، لتدور اشتباكات على المحاور الشرقية للبلدة، فيما تشهد بلدات معرشورين ومعرشمارين ومعرشمشة ومعصران الواقعة في ريف معرة النعمان الشرقي والشمالي الشرقي تمهيدا مدفعيا مكثفا.

وبذلك، يكون عدد القرى التي استعادتها قوات النظام خلال الـ100 ساعة على بدء العملية العسكرية مساء الخميس 19 من الشهر الجاري، 46 منطقة، وهي: أم جلال وأم التوينة والخريبة والربيعة والشعرة وبرنان وسحال والفرجة وأبو حبة والرفة والسرج وحران والصيادي وتل الدم وقطرة وتل الشيخ والبريصة ومزرعة العلي والبرج والحراكي والمنظار وتحتايا والهلبة والقراطي وكرستنة والمعيصرونة وصقعية والتح والصرمان وأبو مكي ومعراتة وفعلول والحديثة وأبو دفنه وتقانة وجرجناز والمتراوة وخربة السروني والبستان والمعصرة وخربة أرنبة ومسيبتة وأبو شرجي وبلقة وتلمنس والغدفة. بالاضافة لمزارع صغيرة.

وفي السياق ذاته، ارتفع تعداد القتلى من قوات النظام منذ ما بعد منتصف الليل إلى 13، كما وثق المرصد السوري مقتل 26 عنصرًا مِن المجموعات الجهادية ممن قضوا في القصف والاشتباكات. ووثق “المرصد السوري” منذ بدء الهجوم البري، سقوط 259 قتيلا من الجانبين، وهم: 111 من قوات النظام والمليشيات الموالية لها، و148 مقاتلا بينهم 28 من الفصائل، بينما البقية من الجهاديين.

وفي سياق متصل تواصل قوات النظام عمليات التمهيد البري المكثف عبر عشرات القذائف الصاروخية والمدفعية على معرشمارين ومعرشورين ومعرشمشة بريف معرة النعمان، وسط قصف طائرات حربية روسية للمنطقة، في إطار عملية التمهيد لتقدم قوات النظام هناك والاقتراب أكثر فأكثر من اتستراد دمشق – حلب الدولي، إذ نشر المرصد السوري خلال الساعات الفائتة، أن قوات النظام اقتربت من الأوتوستراد الدولي حلب-دمشق، الذي يمر من مدينة معرة النعمان، لتصبح المسافة الفاصلة عنه نحو 4 كيلومترات.

المصدر:خبر24