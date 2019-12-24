المرصد السوري لحقوق الانسان:قوات النظام تتقدم نحو معرة النعمان بمسافة 4 كيلومترات من طريق حلب دمشق

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان تقدم قوات الحكومة السورية في ريف معرة النعمان، بمسافة 4 كيلومترات من طريق حلب دمشق

وقال المرصد: إنه “دارت اشتباكات عنيفة داخل بلدة تلمنس، أفضت بسيطرة قوات الحكومة على البلدة، عقب سيطرتها على بلدة جرجناز مساء اليوم. وبذلك، تكون قوات النظام اقتربت من الأوتوستراد الدولي حلب-دمشق، الذي يمر من مدينة معرة النعمان، لتصبح المسافة الفاصلة عنه نحو 4 كيلومترات”.

وأضاف، ” تقدمت قوات النظام على محور بلدة معصران شمالاً بعد سيطرتها على قرية بلقة، لتدور اشتباكات على المحاور الشرقية للبلدة، فيما تشهد بلدات معرشورين ومعرشمارين ومعرشمشة والغدفة ومعصران الواقعة في ريف معرة النعمان الشرقي والشمالي الشرقي تمهيدا مدفعيا مكثفا”.

وبحسب المرصد، وصل عدد القرى التي سيطرت عليها قوات الحكومة السورية خلال الـ100 ساعة على بدء العملية العسكرية مساء الخميس 19 من الشهر الجاري، 45 منطقة، وهي: أم جلال وأم التوينة والخريبة والربيعة والشعرة وبرنان وسحال والفرجة وأبو حبة والرفة والسرج وحران والصيادي وتل الدم وقطرة وتل الشيخ والبريصة ومزرعة العلي والبرج والحراكي والمنظار وتحتايا والهلبة والقراطي وكرستنة والمعيصرونة وصقعية والتح والصرمان وأبو مكي ومعراتة وفعلول والحديثة وأبو دفنه وتقانة وجرجناز والمتراوة وخربة السروني والبستان والمعصرة وخربة أرنبة ومسيبتة وأبو شرجي وبلقة وتلمنس. بالاضافة لمزارع صغيرة”.

وأشار المرصد، أنه ارتفع تعداد القتلى من قوات الحكومة منذ ما بعد منتصف الليل إلى 10، كما وثق المرصد السوري مقتل 19 عنصرًا مِن المجموعات الجهادية ممن قضوا في القصف والاشتباكات. ووثق “المرصد السوري” منذ بدء الهجوم البري، سقوط 249 قتيلا من الجانبين، وهم: 108 من قوات الحكومة والأطراف الموالية لها، و141 مقاتلا بينهم 21 من الفصائل، بينما البقية من الجهاديين.

المصدر:روداو