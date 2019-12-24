المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل ثمانية مدنيين بينهم خمسة أطفال في غارات جوية روسية على إدلب

قتل ثمانية مدنيين على الأقل بينهم خمسة أطفال الثلاثاء في غارات جوية روسية استهدفت قرية في شمال غرب سوريا تؤوي نازحين، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن الغارات استهدفت قرية جوباس على أطراف بلدة سراقب في ريف إدلب الشرقي وأن القتلى نازحون لجأوا إلى قرية المدرسة ونواحيها.ومنذ الخميس، سيطرت القوات السورية على 46 قرية في المنطقة، وفق المرصد، وباتت قريبة من من مدينة معرة النعمان في جنوب إدلب.

وصرح رامي عبد الرحمن مدير المرصد لوكالة فرانس برس أن “قوات النظام تبعد الآن أربعة كيلومترات عن معرة النعمان”.