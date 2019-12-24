52 قضوا أمس بينهم 17 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و35 استشهدوا وقتلوا وقضوا في ظروف مختلفة بعدة مناطق سورية. ارتفع إلى 7 تعداد الشهداء المدنيين الذين انضموا أمس الاثنين إلى قافلة شهداء الثورة السورية

ففي محافظة الرقة استشهد 5 مواطنين جراء انفجار سيارة مفخخة ببلدة سلوك الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل في ريف الرقة الشمالي.

وفي محافظة دير الزور استشهد مدنيان اثنان جراء إطلاق النار عليهما من قبل مسلحين مجهولين في بلدة الحوايج بريف دير الزور الشرقي.

وقتل عنصر من “الشرطة العسكرية” التابعة لقوات النظام وذلك بعد إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في بلدة خان أرنبة بريف القنيطرة.

فيما علم المرصد السوري أن الضربات الصاروخية الإسرائيلية جنوب العاصمة دمشق، أدت إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل من جنسيات غير سورية، حيث يرجح أنهم من الجنسية الإيرانية وقتلوا بسقوط أحد الصواريخ على المنطقة الواقعة بين السيدة زينب وعقربا جنوب العاصمة دمشق.

كما قتل اثنين من قوات سوريا الديمقراطية بعد هجوم مسلح نفذه مجهولون يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” على مديرية التجارة المقابلة لمشفى الطب الحديث بمدينة الطبقة بريف الرقة الغربي

بينما قتل ما لا يقل عن 13 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها جراء المعارك مع الفصائل والجهاديين بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

أيضاً قضى وقتل 26 مقاتل ( 19 من المجموعات الجهادية و7 من الفصائل) جراء قصف جوي وبري واشتباكات مع المجموعات الجهادية في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.