مدير “المرصد السوري”: هناك هدف رئيسي بات واضحاً لقوات النظام والروس وهو الوصول إلى طريق حلب-دمشق الدولي.. وبالتالي السيطرة على مدينتي معرة النعمان وسراقب.. إلى الآن بعد التقدم الكبير الذي حققته قوات النظام منذ ليل الخميس حتى فجر هذا اليوم تمكنت الفصائل المقاتلة والجهادية من استعادة السيطرة على بلدة تلمنس وقرية الغدفة فيما تحاول الآن شن هجوم مضاد بعد وصول تعزيزات كبيرة للفصائل المقاتلة والإسلامية والجهادية إلى تلك المنطقة.. عدد النازحين وصل إلى أكثر من 100 ألف نازح وهذا الرقم في تزايد مستمر، وجهة هؤلاء كانت شمال إدلب بالقرب من الحدود.. وقسم منهم اتجه إلى ريف حلب الغربي وآخرين وصلوا مناطق الاحتلال التركي في عفرين.. لا يوجد إمكانيات مالية لإغاثة هؤلاء النازحين.. كما ارتفع عدد الشهداء في قرية جوباس إلى 10 بينهم 6 أطفال.. وهم نازحون من مناطق إدلب التي تتعرض للقصف

مدير "المرصد السوري": هناك هدف رئيسي بات واضحاً لقوات النظام والروس وهو الوصول إلى طريق حلب-دمشق الدولي.. مدير "المرصد السوري": هناك هدف رئيسي بات واضحاً لقوات النظام والروس وهو الوصول إلى طريق حلب-دمشق الدولي.. وبالتالي السيطرة على مدينتي معرة النعمان وسراقب.. إلى الآن بعد التقدم الكبير الذي حققته قوات النظام منذ ليل الخميس حتى فجر هذا اليوم تمكنت الفصائل المقاتلة والجهادية من استعادة السيطرة على بلدة تلمنس وقرية الغدفة فيما تحاول الآن شن هجوم مضاد بعد وصول تعزيزات كبيرة للفصائل المقاتلة والإسلامية والجهادية إلى تلك المنطقة.. عدد النازحين وصل إلى أكثر من 100 ألف نازح وهذا الرقم في تزايد مستمر، وجهة هؤلاء كانت شمال إدلب بالقرب من الحدود.. وقسم منهم اتجه إلى ريف حلب الغربي وآخرين وصلوا مناطق الاحتلال التركي في عفرين.. لا يوجد إمكانيات مالية لإغاثة هؤلاء النازحين.. كما ارتفع عدد الشهداء في قرية جوباس إلى 10 بينهم 6 أطفال.. وهم نازحون من مناطق إدلب التي تتعرض للقصف Posted by ‎المرصد السوري‎ on Tuesday, December 24, 2019