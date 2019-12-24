مدير “المرصد السوري”: ارتفع عدد الشهداء المدنيين إلى 10 بينهم 6 أطفال في منطقة تقع بالقرب من سراقب التي كانت قبل أيام مقصداً للعائلات النازحة من القصف في ريف معرة النعمان.. بالنسبة للنازحين رصدنا منذ يوم الاثنين الفائت نحو 50 ألف نازح من ريفي معرة النعمان وسراقب.. ريف معرة النعمان يشهد اشتباكات عنيفة بين قوات النظام من جهة وفصائل هيئة تحرير الشام وبعض المجموعات الجهادية في هجوم جديد تنفذه الأخيرة لاستعادة المناطق التي تقدمت إليها قوات النظام يوم أمس ضمن المنطقة الواقعة بين تلمنس وجرجناز.. والهدف هو منع وصول قوات النظام إلى مدينة معرة النعمان كبرى مدن محافظة إدلب.. نقاط المراقبة شاهدة على جرائم روسيا والنظام وتقدم قواته على الأرض وتشريد المدنيين.. نقطة المراقبة التركية “الصرمان” باتت ضمن مناطق سيطرة النظام وهي النقطة الثانية بعد نقطة مورك.. يبدو أن هناك صفقة غير معلنة بين رجب طيب أردوغان وبوتين حصل بموجبها “أردوغان” على رأس العين وتل أبيض مقابل ان تكون هناك عملية للروس في إدلب لأنه بالتزامن مع مجازر الاحتلال التركي بحق أبناء الشعب السوري في شمال شرق سويا بدأت الطائرات الروسية باستهداف مناطق في محافظة إدلب..تركيا لم تفتح أبوابها أمام استقبال اللاجئين.. وما نريده أن يعمل شريك “بوتين” على وقف القتل والتشريد بحق أبناء الشعب السوري

مدير "المرصد السوري":رصدنا منذ يوم الاثنين الفائت نحو 50 ألف نازح من ريفي معرة النعمان وسراقب.. مدير "المرصد السوري": ارتفع عدد الشهداء المدنيين إلى 10 بينهم 6 أطفال في منطقة تقع بالقرب من سراقب التي كانت قبل أيام مقصداً للعائلات النازحة من القصف في ريف معرة النعمان.. بالنسبة للنازحين رصدنا منذ يوم الاثنين الفائت نحو 50 ألف نازح من ريفي معرة النعمان وسراقب.. ريف معرة النعمان يشهد اشتباكات عنيفة بين قوات النظام من جهة وفصائل هيئة تحرير الشام وبعض المجموعات الجهادية في هجوم جديد تنفذه الأخيرة لاستعادة المناطق التي تقدمت إليها قوات النظام يوم أمس ضمن المنطقة الواقعة بين تلمنس وجرجناز.. والهدف هو منع وصول قوات النظام إلى مدينة معرة النعمان كبرى مدن محافظة إدلب.. نقاط المراقبة شاهدة على جرائم روسيا والنظام وتقدم قواته على الأرض وتشريد المدنيين.. نقطة المراقبة التركية "الصرمان" باتت ضمن مناطق سيطرة النظام وهي النقطة الثانية بعد نقطة مورك.. يبدو أن هناك صفقة غير معلنة بين رجب طيب أردوغان وبوتين حصل بموجبها "أردوغان" على رأس العين وتل أبيض مقابل ان تكون هناك عملية للروس في إدلب لأنه بالتزامن مع مجازر الاحتلال التركي بحق أبناء الشعب السوري في شمال شرق سويا بدأت الطائرات الروسية باستهداف مناطق في محافظة إدلب..تركيا لم تفتح أبوابها أمام استقبال اللاجئين.. وما نريده أن يعمل شريك "بوتين" على وقف القتل والتشريد بحق أبناء الشعب السوري Posted by ‎المرصد السوري‎ on Tuesday, December 24, 2019