المرصد السوري لحقوق الانسان: مقتل 8 مدنيين بينهم 5 أطفال في قصف جوي روسي على إدلب

24 ديسمبر,2019
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معرة النعمان بعد قصفها من قوات النظام قبل يومين
معرة النعمان بعد قصفها من قوات النظام قبل يومين

قتل ثمانية مدنيين على الأقل بينهم خمسة أطفال الثلاثاء في غارات جوية روسية استهدفت قرية في شمال غرب سوريا تؤوي نازحين، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن الغارات استهدفت قرية جوباس على أطراف بلدة سراقب في ريف إدلب الشرق،ي وأن القتلى نازحون لجأوا إلى قرية المدرسة ونواحيها.

كما ذكر المرصد السوري على موقعه أن من بين القتلى 5 أطفال وامرأة، مضيفا أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع بالنظر إلى عدد الجرحى الذين يتواجد مظمهم في حالات خطيرة.

المصدر:Euro News

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