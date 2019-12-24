المرصد السوري لحقوق الانسان:نحو 10 شهداء بينهم 5 أطفال بمجزرة للطائرات الروسية قرب سراقب

24 ديسمبر,2019
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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان لحقوق الإنسان، إن ثمانية مدنيين بينهم خمسة أطفال استشهدوا بمجزرة نفذتها الطائرات الروسية قرب أوتستراد دمشق حلب الدولي.
واستهدفت الطائرات الروسية بحسب المرصد، مدرسة تأوي نازحين في قرية جوباس بأطراف سراقب شرقي إدلب.. يأتي ذلك بينما تدور اشتباكات عنيفة بين قوات النظام السوري والفصائل المسلحة في محيط تل مِنِّس وقرية الغدفة جنوب شرقي إدلب، وسط استمرار القصف على سراقب ومحيطها أيضاً.كما تجري عمليات قصف مكثف بشكل متبادل بين الجانبين على محاور تلمنس والبرسة ومعرشمارين ومعرشمشة ومعرشورين.

المصدر:راديو صوت الحياة

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