الفصائل تتصدى لـ5 محاولات لـ”النظام” للتقدم في ريف اللاذقية.. وأكثر من 70 ضربة جوية تستهدف منطقة “خفض التصعيد”

تجددت الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة والفصائل من جهة أخرى على محاور جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، تزامنا مع قصف بري مكثف ومتواصل منذ صباح اليوم وحتى الآن. وتمكنت الفصائل الجهادية من التصدي لـ5 محاولات تقدم فاشلة، على التلال الحاكمة لبلدة كبانة، فيما رصد “المرصد السوري” اشتباكات عنيفة على محور تلة الحدادة، بعد فشل قوات النظام من التقدم هناك خلال الأيام الأخيرة الماضية.

على صعيد متصل، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 8 مقاتلين من قوات النظام، كما وثق مقتل 5 من الفصائل الجهادية خلال الاشتباكات والتصدي لمحاولات التقدم المتكررة على محاور ريف اللاذقية. بالإضافة للضربات الجوية.

وفي سياق ذلك، تركز قصف الطائرات الحربية التابعة للنظام والطائرات المروحية، وطائرات “الضامن الروسي على قرى ريفي معرة النعمان وسراقب ومحاور القتال هناك، بالإضافة لمحور كبانة بريف اللاذقية الشمالي، حيث استهدفتها الطائرات الحربية التابعة للنظام بـ22 غارة جوية، كما ألقت الطائرات المروحية 18 برميل متفجر على تلك المناطق، فيما قصفت الطائرات الحربية الروسية بـ33 غارة جوية، حيث ارتكبت مجزرة راح ضحيتها 10 شهداء بينهم مواطنين و6 أطفال، جراء استهداف مدرسة تأوي نازحين في قرية جوباس بالقرب من الأوتوستراد الدولي حلب-دمشق.