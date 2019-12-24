الفصائل تتصدى لـ5 محاولات لـ”النظام” للتقدم في ريف اللاذقية.. وأكثر من 70 ضربة جوية تستهدف منطقة “خفض التصعيد”

24 ديسمبر,2019
أقل من دقيقة

تجددت الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة والفصائل من جهة أخرى على محاور جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، تزامنا مع قصف بري مكثف ومتواصل منذ صباح اليوم وحتى الآن. وتمكنت الفصائل الجهادية من التصدي لـ5 محاولات تقدم فاشلة، على التلال الحاكمة لبلدة كبانة، فيما رصد “المرصد السوري” اشتباكات عنيفة على محور تلة الحدادة، بعد فشل قوات النظام من التقدم هناك خلال الأيام الأخيرة الماضية.
على صعيد متصل، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 8 مقاتلين من قوات النظام، كما وثق مقتل 5 من الفصائل الجهادية خلال الاشتباكات والتصدي لمحاولات التقدم المتكررة على محاور ريف اللاذقية. بالإضافة للضربات الجوية.
وفي سياق ذلك، تركز قصف الطائرات الحربية التابعة للنظام والطائرات المروحية، وطائرات “الضامن الروسي على قرى ريفي معرة النعمان وسراقب ومحاور القتال هناك، بالإضافة لمحور كبانة بريف اللاذقية الشمالي، حيث استهدفتها الطائرات الحربية التابعة للنظام بـ22 غارة جوية، كما ألقت الطائرات المروحية 18 برميل متفجر على تلك المناطق، فيما قصفت الطائرات الحربية الروسية بـ33 غارة جوية، حيث ارتكبت مجزرة راح ضحيتها 10 شهداء بينهم مواطنين و6 أطفال، جراء استهداف مدرسة تأوي نازحين في قرية جوباس بالقرب من الأوتوستراد الدولي حلب-دمشق.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

24 ديسمبر,2019

انفجار عبوة ناسفة تستهدف أحد عناصر الأمن العام.. في ظل استمرار الفلتان الأمني في مناطق قوات سوريا الديمقراطية

المرصد السوري لحقوق الانسان: أحد عشر قتيلاً من النظام السوري والفصائل المسلحة بمعارك ريف إدلب
24 ديسمبر,2019

تزامنا مع غياب سلاح الجو 4 ساعات متواصلة.. معارك كر وفر في أرياف مدينة معرة النعمان 

24 ديسمبر,2019

بعد ساعات من هجوم الطائرات المسيرة.. مضادات النظام الأرضية تتصدى لهجوم جديد بطائرات مسيرة على مهبط جب رملة

24 ديسمبر,2019

عدسة “المرصد السوري” آثار الدمار جراء القصف البري والجوي على بلدة كفرسجنة بريف إدلب 