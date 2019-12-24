بعد ساعات من هجوم الطائرات المسيرة.. مضادات النظام الأرضية تتصدى لهجوم جديد بطائرات مسيرة على مهبط جب رملة

24 ديسمبر,2019
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، تصدي المضادات الأرضية في محيط مهبط مطار جب رملة الواقع غرب محافظة حماة، لهجوم بطائرات مسيرة. وأفادت مصادر لـ”المرصد السوري”، بأن حامية المطار تمكنت من إسقاط احدى الطائرات. ويعد مطار “جب رملة” مهبط مروحيات، محور عملياته في أرياف إدلب وحماة واللاذقية.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تصدي مضادات النظام لهجوم جديد تعرض له مطار حماة العسكري ومنطقة جب رملة غرب حماة عبر طائرات مسيرة وذلك عند منتصف الليلة الفائتة، حيث كان المرصد السوري رصد أمس الأول انفجارات سمع دويها في مطار حماة العسكري، نتيجة تصدي الدفاعات الجوية لأجسام غريبة يعتقد أنها “طائرات مسيرة” هاجمت المطار.
كما رصد “المرصد السوري”، مساء أمس، أصوات انفجارات دوت في محيط مدينة جبلة بريف اللاذقية، حيث أكدت مصادر أن تلك الانفجارات ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية في قاعدة “حميميم” الروسية لأجسام غريبة يعتقد أنها “طائرات مسيرة” في سماء المنطقة.

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