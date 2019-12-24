انفجار عبوة ناسفة تستهدف أحد عناصر الأمن العام.. في ظل استمرار الفلتان الأمني في مناطق قوات سوريا الديمقراطية

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان::

دوى انفجار في مدينة البصيرة بريف دير الزور، نتيجة عبوة ناسفة بسيارة نوع “فان”، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية، دون ورود معلومات عن إصابات.

وأفادت مصادر لـ “المرصد السوري” بأن السيارة المستهدفة تعود لأحد عناصر الأمن العام التابع لقوات سوريا الديمقراطية، ويعمل بتجارة المواد المخدرة و”الحشيشة”.

ورصد “المرصد السوري” اليوم أيضاً، عملية اغتيال في قرية الحوايج طالت مواطنا جراء قيام مسلحين مجهولين بإطلاق النار عليه بشكل مباشر وهو من أبناء بلدة ذيبان في ريف دير الزور الشرقي، كما استشهد مواطن آخر جراء إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في قرية الصعوة بريف دير الزور الغربي، حيث يعمل المواطن كحارس على حراقات النفط المتواجدة في بادية القرية.