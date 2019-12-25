في ظل الفلتان الأمني بالمحافظة.. محاولة اغتيال أحد متزعمي عصابة خطف في ريف السويداء

محافظة السويداء – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: تشهد محافظة السويداء فلتانا أمنيا يعود إلى واجهة الأحداث فيها، حيث أفادت مصادر لـ”المرصد السوري” بأن مجهولين فتحوا نيران رشاشاتهم على سيارة أحد متزعمي عصابات الخطف في بلدة “عريقة” بريف السويداء، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد “المرصد السوري”، في 23 ديسمبر/ كانون الأول، اختطاف مجهولون طبيبا يعمل مديرا لمشفى “صلخد” بريف السويداء، حيث أفادت مصادر بأنه جرى العثور على سيارته في قرية “رساس”، دون معلومات إضافية عن الجهة التي قامت باختطافه.

ورصد “المرصد السوري”، في 22 ديسمبر/ كانون الأول، عملية اغتيال طالت عنصر من قوات النظام في ريف السويداء الغربي. ووفقاً لمصادر “المرصد السوري”، أقدم مسلحون مجهولون على إطلاق النار باتجاه أحد عناصر قوات النظام في بلدة “صما” في ريف السويداء الغربي، ما أسفر عن مقتله على الفور.