مجهولون يختطفون ضابطين في ريف درعا بعد اقتحامهم مبنى الصوامع في “اليادودة”

محافظة درعا – المرصد السوري:

أقدم مجهولون على اختطاف ضابطين من قوات النظام في ريف محافظة درعا، حيث أكدت مصادر لـ”المرصد السوري” أن مجموعة مسلحين اقتحمت مبنى الصوامع في بلدة اليادودة بريف درعا الغربي واختطفتهما، دون معرفة مصيرهما حتى الآن.

على صعيد متصل، أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال مواطن في مدينة الصنمين، حيث ذكرت مصادر أن القتيل من عناصر الأمن العسكري. وفي سياق ذلك، دوت أصوات رشاشات ناتجة عن هجوم مسلحين يعتقد أنهم من “المقاومة الشعبية”، على مناطق تابعة لـ”اللواء 90” التابع لقوات النظام، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 224، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 159، وهم: 24 مدنيا بينهم 3 مواطنات وطفلين، إضافة إلى 83 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و29 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و16 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.