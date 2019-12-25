تزامناً مع انسحاب الفصائل من ريف معرة النعمان الجنوبي.. الطائرات الحربية تعود لقصف ريف إدلب بعد غيابها 6 ساعات متواصلة [

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء اليوم، انسحاب الفصائل الإسلامية والجماعات الجهادية من مناطق كفرباسين وبابولين وصهيان ومعرحطاط، الواقعة على الطريق الدولي حلب _دمشق، دون معلومات عن تقدم وسيطرة قوات النظام على تلك المناطق، بعد أن أخلتها الفصائل قبل ساعات، وبذلك تكون نقطة المراقبة التركية في بلدة “معرحطاط” هي النقطة الثالثة التي سوف تقع ضمن المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام، بعد نقطتي الصرمان بريف إدلب الشرقي ومورك بريف حماة الشمالي. على صعيد متصل عاودت الطائرات الحربية لقصف منطقة “خفض التصعيد” بعد غيابها عن الأجواء نحو 6 ساعات متواصلة، حيث تناوبت طائرتين حربيتين على قصف بلدة تلمنس و الأوتوستراد الدولي حلب _دمشق، في المنطقة الواقعة بين بلدتي بابيلا وخان السبل، تزامنا مع اطلاق قنابل مضيئة على مدينة معرة النعمان، وبذلك يرتفع إلى 30 عدد غارات طائرات النظام الحربية، كما ألقت الطائرات المروحية 18 برميل متفجر، فيما قصفت الطائرات الحربية الروسية بـ33 غارة جوية، جميعها استهدف ريف إدلب واللاذقية.

ووثق “المرصد السوري” 23 تعداد قتلى قوات النظام والمسلحين الموالين لها ممن قضوا بالتفجير والاشتباكات منذ ما بعد منتصف، كما ارتفع تعداد المقاتلين الذين قتلوا اليوم إلى 19، وبذلك يرتفع تعداد القتلى بين الطرفين منذ بدء الهجوم البري مساء الخميس الـ 19 من الشهر الجاري إلى 301، وهم: 134 من قوات النظام والمليشيات الموالية لها، و167 مقاتلا بينهم 29 من الفصائل، بينما البقية من الجهاديين.

على صعيد متصل، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 8 مقاتلين من قوات النظام، كما وثق مقتل 5 من الفصائل الجهادية خلال الاشتباكات والتصدي لمحاولات التقدم المتكررة على محاور ريف اللاذقية، بالإضافة للضربات الجوية.

كما ووثق “المرصد السوري” مزيداً من الخسائر البشرية جراء القصف الجوي الروسي على قرية جوباس بريف إدلب الشرقي، حيث ارتفع إلى 10 بينهم مواطنتين و6 أطفال تعداد المدنيين النازحين الذين استشهدوا بالقصف الجوي الروسي على مدرسة تأوي نازحين في القرية الواقعة على بعد 1 كلم غرب أوتوستراد دمشق – حلب الدولي، ولا يزال عدد الشهداء مرشحا للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

ومع سقوط المزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد من قتلوا منذُ اتفاق “بوتين-أردوغان” الأخير في 31 آب/أغسطس الفائت وحتى اليوم، يرتفع إلى 1251 شخصا، وهم 309 مدنيا بينهم 82 طفلا و62 مواطنة ممن قتلتهم طائرات النظام و”الضامن” الروسي بالإضافة للقصف والاستهدافات البرية، وهم: 140 بينهم 43 طفلا و24 مواطنة في القصف الجوي الروسي على ريفي إدلب وحماة، و19 بينهم 3 مواطنات و6 أطفال استشهدوا في البراميل المتفجرة من قبل الطائرات المروحية، و59 بينهم 7 أطفال و13 مواطنة استشهدوا في استهداف طائرات النظام الحربية، كما استشهد 77 شخصًا بينهم 20 مواطنة و21 طفلا في قصف بري نفذته قوات النظام، و14 مدنيا بينهم 5 أطفال ومواطنتان في قصف الفصائل على مناطق سيطرة قوات النظام بمدينة حلب وريفها وريف حماة، كما قتل في الفترة ذاتها 465 مقاتلا على الأقل جراء ضربات الروس والنظام الجوية والبرية وخلال اشتباكات معها، بينهم 337 من الجهاديين، بالإضافة لمقتل 477 عنصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في استهدافات وقصف وتفجيرات واشتباكات مع المجموعات الجهادية والفصائل.

وبذلك، يرتفع أيضاً عدد من قتلوا منذُ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة “خفض التصعيد” في 30 أبريل/نيسان الفائت وحتى اليوم، إلى 5352 شخص، وهم: 1354 مدنيا، بينهم 342 طفل و248 مواطنة ممن قتلتهم طائرات النظام و”الضامن” الروسي، بالإضافة للقصف والاستهدافات البرية، وهم:366 بينهم 87 طفلا و67 مواطنة و9 من الدفاع المدني و6 من منظومة الإسعاف في القصف الجوي الروسي على ريفي إدلب وحماة، و107 بينهم 22 مواطنة و21 طفلا استشهدوا في البراميل المتفجرة من قبل الطائرات المروحية، و596 بينهم 162 طفلا و103 مواطنة و5 عناصر من فرق الإنقاذ استشهدوا في استهداف طائرات النظام الحربية. كما استشهد 191 شخصا، بينهم 40 مواطنة و41 طفلا في قصف بري نفذته قوات النظام، و94 مدنيا بينهم 31 طفلا و16 مواطنة في قصف الفصائل على السقيلبية وقمحانة والرصيف والعزيزية وكرناز وجورين ومخيم النيرب وأحياء بمدينة حلب وريفها الجنوبي، كما قتل في الفترة ذاتها 2130 مقاتلًا على الأقل جراء ضربات الروس والنظام الجوية والبرية وخلال اشتباكات معها، بينهم 1424 من الجهاديين، بالإضافة إلى مقتل 1868 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في استهدافات وقصف وتفجيرات واشتباكات مع المجموعات الجهادية والفصائل.

كما وثَّق “المرصد السوري”، خلال الفترة الممتدة من 15 شباط/فبراير 2019 تاريخ اجتماع “روحاني – أردوغان – بوتين” وحتى اليوم، استشهاد ومصرع ومقتل 5878 شخصًا في مناطق الهدنة الروسية – التركية، وهم:1637 مدنيا بينهم 423 طفلا و312 مواطنة، قضوا في القصف الجوي الروسي والقصف الصاروخي من قبل قوات النظام والفصائل، ومن ضمن حصيلة المدنيين، و120 بينهم 34 طفلا و20 مواطنة استشهدوا بسقوط قذائف أطلقتها الفصائل على مناطق تخضع لسيطرة قوات النظام، و 2216 مقاتلاً قضوا في ظروف مختلفة ضمن المنطقة منزوعة السلاح منذ اتفاق بوتين – أردوغان، من ضمنهم 1456 مقاتلاً من “الجهاديين”،و2025 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

ووثق “المرصد السوري” كذلك، منذ بدء الاتفاق الروسي – التركي، استشهاد ومصرع ومقتل 6112 شخصاً خلال تطبيق اتفاق بوتين – أردوغان، وهم: 1720 بينهم 452 طفلًا و326 مواطنة عدد الشهداء في القصف من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها واستهدافات نارية وقصف من الطائرات الحربية، ومن ضمنهم 121 شخصاً، بينهم 34 طفلا و21 مواطنة استشهدوا وقضوا بسقوط قذائف أطلقتها الفصائل، و2283 مقاتل قضوا وقتلوا في ظروف مختلفة ضمن المنطقة منزوعة السلاح منذ اتفاق بوتين – أردوغان، من ضمنهم 1560 مقاتلاً من الجهاديين، و 2109 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.