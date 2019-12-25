الطائرات الروسية تواصل استهدافها لاتستراد الـ (M5) وريف معرة النعمان بالتزامن مع قصف متبادل بين قوات النظام والمجموعات الجهادية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان مواصلة طائرات الروس والنظام الحربية استهدافها لاتستراد دمشق – حلب الدولي وأماكن أخرى بريف معرة النعمان، وسط قصف متبادل على محاور التماس في المنطقة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل ومجموعات جهادية من جهة أخرى، فيما كان المرصد السوري رصد خلال الساعات الفائتة انسحاب الفصائل الإسلامية والجماعات الجهادية من مناطق كفرباسين وبابولين وصهيان ومعرحطاط، الواقعة على الطريق الدولي حلب _دمشق، دون معلومات عن تقدم وسيطرة قوات النظام على تلك المناطق، بعد أن أخلتها الفصائل قبل ساعات، وبذلك تكون نقطة المراقبة التركية في بلدة “معرحطاط” هي النقطة الثالثة التي سوف تقع ضمن المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام، بعد نقطتي الصرمان بريف إدلب الشرقي ومورك بريف حماة الشمالي