4 انفجارات تضرب مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها في الريف الحلبي وتتسبب بسقوط خسائر بشرية

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان انفجارات عدة ضربت مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريفي حلب الشمالي والشمالي الشرقي، حيث انفجرت دراجتين ناريتين مفخختين في مدينة جرابلس شمال شرق حلب، ما أدى لسقوط 5 جرحى على الأقل، كما انفجرت دارجة نارية مفخخة في مدينة الباب بالريف ذاته، دون معلومات عن خسائر بشرية، بالإضافة لانفجار آخر ضرب مدينة اعزاز شمال حلب، ناجم عن انفجار عبوة ناسفة بمحيط المدينة.