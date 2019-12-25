الأمطار الغزيرة تقي المدنيين من طائرات النظام وروسيا في إدلب.. والمجموعات الجهادية تهاجم قوات النظام في كبانة وتقتل 4 عناصر منهم

25 ديسمبر,2019
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار الهدوء الحذر والنسبي على محاور القتال بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي، وذلك مع تردي ملحوظ بالأحوال الجوية المترافقة مع هطول أمطار غزيرة، الأمر الذي يعيق تحليق طائرات القتل والتهجير التابعة للنظام السوري وحليفه الروسي، فيما هاجمت الفصائل ومجموعات جهادية مواقع لقوات النظام في محور القصابية، إذ دارت اشتباكات بين الطرفين قبل أن تنتهي وتنسحب الفصائل نحو مواقعها، على صعيد متصل وفي جبال اللاذقية، عمدت مجموعات جهادية إلى شن هجوم مباغت على مواقع قوات النظام في محور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، إذ دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، قتل خلالها 4 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، ومعلومات مؤكدة عن مزيد من الخسائر البشرية بين الجانبين.

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