الطائرات الحربية الروسية تستهدف قادة الصف الأول في حركة أحرار الشام بمحيط معرة النعمان وتقتل وتصيب نحو 15 شخص

25 ديسمبر,2019
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استهداف الطائرات الحربية الروسية لموكب من الآليات العسكرية التابعة لحركة أحرار الشام الإسلامية في محيط مدينة معرة النعمان بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، حيث تواجد في الموكب القائد العام لأحرار الشام برفقة قادة آخرين من الصف الأول وجرت عملية الاستهداف خلال يوم أمس الثلاثاء أثناء جولة تفقدية للقادة على نقاط ومواقع الفصيل بمحيط معرة النعمان، فيما تسببت الضربات الروسية بمقتل (ع.ك) الشرعي البارز في أحرار الشام وهو عضو مكتب التوجيه، كما قتل في الاستهداف 3 عناصر على الأقل، فيما نجا قائد الحركة من الموت، كما أصيب أكثر من 10 آخرين بجراح متفاوتة بينهم قادة من الصف الأول.

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