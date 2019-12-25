الفصائل تستهدف بالقذائف الصاروخية ريف القرداحة مسقط رأس “بشار الأسد”.. وقوات النظام تقصف ريف معرة النعمان

25 ديسمبر,2019
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان سقوط 3 صواريخ على الأقل، أطلقتها الفصائل على ريف مدينة القرداحة مسقط رأس “رئيس النظام السوري” بريف اللاذقية، حيث سقطت الصواريخ بعد ظهر اليوم في أراضي زراعية بريف المدينة، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، على صعيد متصل تستمر الاشتباكات على محور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، ومجموعات جهادية من جهة أخرى تترافق مع قصف متبادل بين الطرفين، في حين استهدفت قوات النظام بالقذائف الصاروخية أماكن في معرشورين وتلمنس والغدفة بريف معرة النعمان.

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