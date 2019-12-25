الفصائل الموالية لأنقرة تواصل ممارسة الانتهاكات بحق من تبقى من أهالي عفرين في محاولة مستمرة لتهجيرهم من المنطقة

25 ديسمبر,2019
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محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: لازالت الفصائل الموالية لـ أنقرة تواصل تضييق الخناق على من تبقى من أكراد عفرين وريفها، حيث علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حاجز يتبع لـ”الجبهة الشامية” أقدم على إيقاف مواطنين اثنين من أبناء قرية بعدينو التابعة لناحية معبطلي ، وهم في طريقهم لدخول مدينة عفرين، ليقوم بعد ذلك باعتقالهم واقتيادهم إلى جهة مجهولة دون توضيح أسباب ودوافع الاعتقال، كما جرى اعتقال شقيقين اثنين من ناحية جنديرس من قبل فصيل لواء السمرقند، وذلك لرفض الشابين دفع إتاوة عن الزيتون والزيت للفصيل. 

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