القوات التركية تجدد قصفها على مواقع قوات سوريا الديمقراطية بمحيط عين عيسى شمال الرقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان إطلاق قوات سوريا الديمقراطية صاروخ على موقعاً للقوات التركية في محور عين عيسى بريف الرقة الشمالي، لترد عليها القوات التركية بقصف صاروخي مكثف استهدف أماكن إطلاق الصاروخ، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، ورصد المرصد السوري في الـ 18 من الشهر الجاري، عمليات استهدافات مكثفة على محاور واقعة بريف الرقة الشمالي، بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جانب، وقوات سوريا الديمقراطية من جانب آخر، حيث تتم الاستهدافات بالرشاشات الثقيلة وعشرات القذائف الصاروخية، وتتركز على محور شركراك ومحاور أخرى غرب عين عيسى بريف الرقة الشمالي، دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية

عدسة المرصد السوري ترصد الدخان المتصاعد نتيجة قصف صاروخي نفذته القوات التركية على مواقع لقوات سوريا الديمقراطية بمحور عين عيسى في ريف الرقة الشمالي