مدير المرصد السوري:: يبدو أن الأحوال الجوية هي أكثر من يقف مع المواطن السوري، فالأمطار الغزيرة التي تشهدها إدلب اليوم حالت دون استهداف طائرات النظام وروسيا للمدنيين والنازحين، وتقدم قوات النظام توقف منذ مساء أمس وحتى اللحظة عند نحو 44 منطقة تقع في ريف معرة النعمان الشرقي والجنوبي الشرقي، ونقاط المراقبة التركية في الصرمان ومعرحطاط باتت محاصرة من قبل قوات النظام، ونتحدث عن الإجرام الروسي والنفاق التركي فهناك مباحثات بين الجانبين من أجل الضغط على الفصائل لتسليم مدينة معرة النعمان للنظام، وسط رفض الفصائل والجهاديين لذلك، ولماذا لا تخرج تركيا وتحدثنا حول ما يجري في المباحثات بينها وبين روسيا وعلى ماذا اتفقوا؟ هل جرى الاتفاق على تسليم معرة النعمان للنظام أم سحب المقاتلين إلى محيطها وانتشار الشرطة العسكرية الروسية والقوات التركية في المدينة، ومنذ مطلع الشهر الجاري نزح نحو 110 آلاف مدني سوري بينهم 52 ألف نزحوا خلال 8 أيام من التصعيد الروسي على ريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي