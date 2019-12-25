بالتزامن مع مرور رتل عسكري للقوات التركية.. انفجار عبوتين ناسفتين في بلدة صوران شمال حلب يخلف خسائر بشرية

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: سُمع دوي انفجارين في بلدة صوران الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال شرق حلب، ناجمة عن عبوتين ناسفتين انفجرتا لحظة مرور رتل لـ القوات التركية في البلدة، ما تسبب بجرح عدد من المدنيين، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية في صفوف القوات التركية، ورصد المرصد السوري قبل ساعات انفجارات عدة ضربت مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريفي حلب الشمالي والشمالي الشرقي، حيث انفجرت دراجتين ناريتين مفخختين في مدينة جرابلس شمال شرق حلب، ما أدى لسقوط 5 جرحى على الأقل، كما انفجرت دارجة نارية مفخخة في مدينة الباب بالريف ذاته، دون معلومات عن خسائر بشرية، بالإضافة لانفجار آخر ضرب مدينة اعزاز شمال حلب، ناجم عن انفجار عبوة ناسفة بمحيط المدينة.