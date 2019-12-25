78 قضوا أمس بينهم 42 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و36 استشهدوا وقتلوا وقضوا في ظروف مختلفة بعدة مناطق سورية. ارتفع إلى 12 تعداد الشهداء المدنيين الذين انضموا أمس الثلاثاء إلى قافلة شهداء الثورة السورية

ففي محافظة إدلب استشهد 10 مواطنين بينهم مواطنتين اثنتين و7 أطفال جراء قصف طائرات حربية روسية على مدرسة تأوي نازحين في قرية جوباس جنوب سراقب.

وفي محافظة دير الزور استشهد مواطنين اثنين، أحدهما جراء إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في قرية الصعوة بريف دير الزور الغربي، والآخر جراء إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في قرية الحوايج.

فيما قتل قيادي سابق في فصيل “شباب السنة” ممن أجروا “تسويات” وانضم لصفوف “الأمن العسكري” جراء انفجار عبوة ناسفة بحي المنشية بمدينة درعا.

كذلك رصد المرصد السوري هجوم جديد نفذه عناصر التنظيم فجر اليوم الثلاثاء على مواقع “الفرقة السابعة عشر مشاة” في صفوف قوات النظام وذلك ببادية دير الزور، ما أدى لمقتل 8 عناصر على الأقل

أيضاً وثق المرصد السوري مقتل عنصرين من قوات النظام جراء انفجار لغم زرعه تنظيم “الدولة الإسلامية” في بادية الشولا بريف دير الزور

بينما قتل ما لا يقل عن 23 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها جراء المعارك مع الفصائل والجهاديين بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

أيضاً قتل 19 مقاتل من المجموعات الجهادية جراء قصف جوي وبري واشتباكات مع المجموعات الجهادية في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

كذلك قتل 8 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، كما قتل 5 من الفصائل الجهادية خلال الاشتباكات في ريف اللاذقية الشمالي.