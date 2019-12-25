المرصد السوري لحقوق الانسان: يؤكد انسحاب موالي اردوغان من محيط طريق “M5” بريف ادلب فماذا يحصل؟

قال المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم الاربعاء ,بأن المجموعات جهادية وعناصر جبهة النصرة من موالي اردوغان انسحبت خلال الساعات الفائتة من مناطق كفرباسين وبابولين وصهيان ومعرحطاط، الواقعة على الطريق الدولي حلب ـ دمشق، دون معلومات عن تقدم وسيطرة قوات النظام على تلك المناطق، بعد أن أخلتها المجموعات المرتزقة قبل ساعات.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن طائرات روسيا والنظام تواصل استهدافها لأوتستراد دمشق – حلب الدولي وأماكن أخرى بريف معرة النعمان, وسط قصف متبادل على محاور التماس في المنطقة، بين قوات النظام من جهة، والمجموعات المرتزقة التابعة لتركيا من جهة أخرى.

ومع هذا التقدم للنظام تكون نقطة المراقبة التركية في بلدة “معرحطاط” هي النقطة الثالثة التي سوف تقع ضمن المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام، بعد نقطتي الصرمان بريف إدلب الشرقي ومورك بريف حماة الشمالي.

وتأتي هذه التطورات في إدلب بعد الاجتماعات التي حدثت في موسكو خلال اليومين الماضيين بين روسيا وتركيا والنظام السوري.

وتطرح هذه التطورات أسئلة حول ماهية الصفقة التي توصلت إليها كل من روسيا وتركيا والنظام, وذلك بعد خلافات حول الملف السوري والوضع في ليبيا.

المصدر:خبر24