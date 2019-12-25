المرصد السوري لحقوق الانسان : قصف روسي على (M5) في معرة النعمان .. ونقطة تركية تحت سيطرة القوات الحكومية

قصفت الطائرات الروسية وطائرات الحكومة السورية الطريق الدولي (M5) بالقرب من معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، وشهدت الجبهات بالقرب من طريق حلب – دمشق انسحاب للفصائل المعارضة من عدة مناطق، فيما وقعت نقطة مراقبة تركية ثالثة ضمن مناطق سيطرة قوات الحكومة السورية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصف من قبل الطائرات الروسية والطائرات الحكومية لأوتوستراد دمشق – حلب الدولي، حيث قصفت طائرتان روسيتان بلدة تلمنس و الأوتوستراد الدولي حلب – دمشق في المنطقة الواقعة بين بلدتي بابيلا وخان السبل مع إطلاق قنابل مضيئة على مدينة معرة النعمان.

وتخللت عمليات القصف الجوي، قصفاً برياً متبادلاً بين قوات الحكومة السورية من جهة، وفصائل المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام ( جبهة النصرة سابقاً ) من جهة أخرى.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الفصائل المعارضة انسحبت من مناطق كفرباسين وبابولين وصهيان ومعرحطاط، الواقعة على الطريق الدولي حلب – دمشق، ولم يذكر معلومات عن سيطرة قوات الحكومة السورية على هذه المناطق التي انسحبت منها الفصائل.

كما وأكد أن نقطة المراقبة التركية في بلدة “معرحطاط” أصبحت ضمن مناطق سيطرة القوات الحكومية، وهكذا تصبح هذه النقطة هي الثالثة الواقعة ضمن مناطق سيطرة الحكومة السورية بعد نقطتي الصرمان بريف إدلب الشرقي ومورك بريف حماة الشمالي.

المصدر:نورث برس