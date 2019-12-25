المرصد السوري لحقوق الانسان:الفصائل انسحبت من مناطق كفرباسين وبابولين وصهيان ومعرحطاط، الواقعة على الطريق الدولي حلب – دمشق

25 ديسمبر,2019
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المرصد السوري لحقوق الانسان: يؤكد انسحاب موالي اردوغان من محيط طريق “M5” بريف ادلب فماذا يحصل؟
المرصد السوري لحقوق الانسان: يؤكد انسحاب موالي اردوغان من محيط طريق “M5” بريف ادلب فماذا يحصل؟

 ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان أن الفصائل انسحبت من مناطق كفرباسين وبابولين وصهيان ومعرحطاط، الواقعة على الطريق الدولي حلب – دمشق، دون معلومات عن تقدم وسيطرة قوات النظام على تلك المناطق. 
وقالت مصادر ميدانية لـ “العربي الجديد” إن الفصائل أخلت بالفعل بعض المناطق خشية تعرضها للحصار من جانب قوات النظام، مشيرة إلى أن قوات النظام سيطرت الليلة الماضية على قريتي بابولين وصهيان وجسر بلدة حيش جنوب شرق مدينة إدلب، وذلك بعد انسحاب الفصائل من مواقعها. 

المصدر:العربي الجديد

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