مدير “المرصد السوري”: موجة  نزوح المدنيين مستمرة في ريف إدلب

25 ديسمبر,2019
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مدير “المرصد السوري”: موجة  نزوح المدنيين مستمرة في ريف إدلب بالرغم من توقف الطائرات الروسية وطائرات النظام عن القصف نتيجة الأحوال الجوية.. ويأتي ذلك في إطار تخوف المدنيين من استئناف قوات النظام وروسيا العمليات العسكرية هناك.. معظم هؤلاء النازحين أصبحوا على الحدود مع لواء إسكندرون.. وفي وجوههم تقف هيئة تحرير الشام لمنعهم من اقتحام الحدود.. العملية العسكرية لم تكن عنيفة اليوم وكان هناك انسحاب لبعض الفصائل الجهادية من القرى الجنوبية لمدينة معرة النعمان.. وهناك مفاوضات تجري لتسليم مدينة معرة النعمان إلى الشرطة الروسية.. نقطة المراقبة التركية في شرق معرة النعمان باتت محاصرة بشكل كامل وكذلك الحال بالنسبة لنقطة المراقبة جنوب معرة النعمان.. وبذلك أصبحت 3 نقاط تركية محاصرة من قبل قوات النظام.. وانتقالاً إلى الجانب الإنساني فإن المنظمات الإنسانية لن تستطيع تقديم مستلزمات النازحين أمام تلك الأعداد الكبيرة.. أوضاع النازحين كارثية ويحتاجون إلى مساعدات عاجلة من الأمم المتحدة والمنظمات الأوروبية من أجل إغاثتهم

مدير "المرصد السوري": موجة نزوح المدنيين مستمرة في ريف إدلب

مدير "المرصد السوري": موجة نزوح المدنيين مستمرة في ريف إدلب بالرغم من توقف الطائرات الروسية وطائرات النظام عن القصف نتيجة الأحوال الجوية.. ويأتي ذلك في إطار تخوف المدنيين من استئناف قوات النظام وروسيا العمليات العسكرية هناك.. معظم هؤلاء النازحين أصبحوا على الحدود مع لواء إسكندرون.. وفي وجوههم تقف هيئة تحرير الشام لمنعهم من اقتحام الحدود.. العملية العسكرية لم تكن عنيفة اليوم وكان هناك انسحاب لبعض الفصائل الجهادية من القرى الجنوبية لمدينة معرة النعمان.. وهناك مفاوضات تجري لتسليم مدينة معرة النعمان إلى الشرطة الروسية.. نقطة المراقبة التركية في شرق معرة النعمان باتت محاصرة بشكل كامل وكذلك الحال بالنسبة لنقطة المراقبة جنوب معرة النعمان.. وبذلك أصبحت 3 نقاط تركية محاصرة من قبل قوات النظام.. وانتقالاً إلى الجانب الإنساني فإن المنظمات الإنسانية لن تستطيع تقديم مستلزمات النازحين أمام تلك الأعداد الكبيرة.. أوضاع النازحين كارثية ويحتاجون إلى مساعدات عاجلة من الأمم المتحدة والمنظمات الأوروبية من أجل إغاثتهم

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Wednesday, December 25, 2019

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