مدير “المرصد السوري”: هناك معلومات عن اتفاق روسي-تركي يقضي بتسليم مدينة معرة النعمان للشرطة العسكرية الروسية وقوات النظام ضمن أتفاق غير معلن أبرم بين الروس والأتراك أمس.. الأحوال الجوية اليوم كانت سبباً في توقف القصف والطلعات الجوية.. الأوضاع الإنسانية مزرية للغاية.. ورصدنا هذا الشهر أكثر من 110 آلاف نازح من ريف إدلب الجنوبي الشرقي والشرقي بينهم أكثر من 50 ألف نزحوا خلال الأيام الثمانية التي شهدت تصعيد العمليات العسكرية.. هناك عمليات نزوح كبيرة تشهدها تلك المنطقة إلى شمال إدلب بالقرب من الحدود مع لواء إسكندرون ومناطق عفرين.. وقد أفضت تلك العمليات العسكرية إلى تقدم لقوات النظام والسيطرة على أكثر من 44 ما بين بلدة وقرية تقع في ريف معرة النعمان.. والمفارقة أن هناك نقاط مراقبة تركية كانت شاهدة على عمليات النزوح تلك

مدير "المرصد السوري": هناك معلومات عن اتفاق روسي-تركي يقضي بتسليم مدينة معرة النعمان للشرطة العسكرية الروسية وقوات النظام مدير "المرصد السوري": هناك معلومات عن اتفاق روسي-تركي يقضي بتسليم مدينة معرة النعمان للشرطة العسكرية الروسية وقوات النظام ضمن أتفاق غير معلن أبرم بين الروس والأتراك أمس.. الأحوال الجوية اليوم كانت سبباً في توقف القصف والطلعات الجوية.. الأوضاع الإنسانية مزرية للغاية.. ورصدنا هذا الشهر أكثر من 110 آلاف نازح من ريف إدلب الجنوبي الشرقي والشرقي بينهم أكثر من 50 ألف نزحوا خلال الأيام الثمانية التي شهدت تصعيد العمليات العسكرية.. هناك عمليات نزوح كبيرة تشهدها تلك المنطقة إلى شمال إدلب بالقرب من الحدود مع لواء إسكندرون ومناطق عفرين.. وقد أفضت تلك العمليات العسكرية إلى تقدم لقوات النظام والسيطرة على أكثر من 44 ما بين بلدة وقرية تقع في ريف معرة النعمان.. والمفارقة أن هناك نقاط مراقبة تركية كانت شاهدة على عمليات النزوح تلك Posted by ‎المرصد السوري‎ on Wednesday, December 25, 2019