المرصد السوري لحقوق الانسان: اختطاف ضابطين من الجيش النظامي وسط ظروف غامضةفي درعا

درعا : اختطاف ضابطين من الجيش النظامي وسط ظروف غامضة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، إن مجهولين اختطفوا ضابطين من الجيش النظامي، في ريف درعا. وذكر المرصد أن “مجموعة مسلحين اقتحمت مبنى الصوامع في بلدة اليادودة بريف درعا الغربي واختطفتهما، دون معرفة مصيرهما حتى الآن”. ونشرت مصادر إعلامية موالية صوراً لمن قالت إنهما المختطفان “الملازم أول علي بدران والملازم أول علي إحسان”. تابعوا أبرز … … أكمل القراءة في عكس السير

درعا : اختطاف ضابطين من الجيش النظامي وسط ظروف غامضة

المصدر:برس بي