مظاهرة في ريف دير الزور تطالب بتحسين الوضع المعيشي وصرف عائدات البترول على مشاريع تنموية لمناطقهم

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، مظاهرة في مدينة البصيرة بريف دير الزور، تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية وإيجاد فرص عمل للشباب، كما طالب المتظاهرون بتخصيص جزء من عائدات النفط لتنمية المنطقة. ويذكر أن المنطقة تسيطر عليها “قسد”.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 7 ديسمبر/ كانون الأول، مظاهرة في قرية حوايج ذياب بريف دير الزور الغربي احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات ولمطالبة المجلس المدني بتحسين الأوضاع المعيشية.

وفي 4 ديسمبر/كانون الأول، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان حرق أهالي مدينة البصيرة والصبحة وأبريهه بريف دير الزور، إطارات السيارات، إضافة إلى قطع الطرقات المؤدية إلى تلك البلدات، احتجاجاً على إهمال المنطقة، حيث طالب الأهالي بتخصيص مبالغ مالية من عائدات النفط لتنمية المنطقة.